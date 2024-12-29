В Южной Корее сообщили о гибели почти всех пассажиров самолета

«Ёнхап»: все люди на борту, за исключением двоих, погибли

Все люди на борту, за исключением двух спасенных, предположительно, погибли в результате крушения самолета в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщает «Ёнхап» со ссылкой на пожарную службу.

Согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 85 человек. Известно, что двоих удалось спасти. Ранее в Южной Корее опровергли спасение третьего человека после крушения самолета.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Причиной происшествия стало столкновение с птицами. Момент крушения самолета попал на видео.