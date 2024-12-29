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06:48, 29 декабря 2024Путешествия

В Южной Корее опровергли спасение третьего человека после авиакатастрофы

В Южной Корее опровергли спасение третьего человека после авиакатастрофы в Муане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zhang Liyun / Global Look Press

В Южной Корее опровергли спасение третьего человека после авиакатастрофы. Об этом сообщает MBC со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что два, а не три человека спасены к настоящему моменту после авиакатастрофы в южнокорейской провинции Чолла-Намдо.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, разбившегося в Муане, находились два гражданина Таиланда и граждане Южной Кореи, россиян не было.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. Момент крушения самолета попал на видео.

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