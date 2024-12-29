Задержание сотрудничавшего с украинской разведкой россиянина попало на видео

ФСБ: за сотрудничество с украинской разведкой россиянину грозит пожизненный срок

Задержание россиянина, сотрудничавшего с украинской разведкой, попало на видео. Ролик публикует Shot со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что за госизмену гражданину России грозит пожизненный срок. Россиянин сотрудничал с разведкой Украины с мая 2024 года. Тогда он получил задание сфотографировать подмосковные объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), задание он выполнил 30 июня. Материалы мужчина передавал в обмен на денежное вознаграждение.

Ранее стало известно, что гражданина РФ задержали по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта ТЭК в Подмосковье.

По данным спецслужб, россиянин взаимодействовал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины в мессенджере Telegram. По заданию куратора за деньги он осуществлял сбор и передачу фото российского объекта ТЭК.

