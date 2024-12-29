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10:46, 29 декабря 2024Силовые структуры

Задержание сотрудничавшего с украинской разведкой россиянина попало на видео

ФСБ: за сотрудничество с украинской разведкой россиянину грозит пожизненный срок
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Задержание россиянина, сотрудничавшего с украинской разведкой, попало на видео. Ролик публикует Shot со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что за госизмену гражданину России грозит пожизненный срок. Россиянин сотрудничал с разведкой Украины с мая 2024 года. Тогда он получил задание сфотографировать подмосковные объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), задание он выполнил 30 июня. Материалы мужчина передавал в обмен на денежное вознаграждение.

Ранее стало известно, что гражданина РФ задержали по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта ТЭК в Подмосковье.

По данным спецслужб, россиянин взаимодействовал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины в мессенджере Telegram. По заданию куратора за деньги он осуществлял сбор и передачу фото российского объекта ТЭК.

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