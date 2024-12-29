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14:45, 29 декабря 2024Мир

Умер фотограф МИД России

Захарова заявила о смерти фотографа МИД России Эдуарда Песова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Скончался фотограф Министерства иностранных дел (МИД) России Эдуард Песов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек. Эдуард Иосифович Песов», — написала она.

По ее словам, Песов был ярчайшей звездой и мощным человеком, который прожил невероятную жизнь. С 1992 года он вступил в должность штатного фотографа МИД, добавила Захарова.

В этот же день стало известно, что Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Терехов родился 30 августа 1946 года. На флоте служил с 1964 года, нес службу на боевых кораблях в дальних походах, а также участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов.

В 1993 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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