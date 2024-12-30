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22:50, 30 декабря 2024Бывший СССР

На Украине две женщины отбили мужчину у военкомов

В Ровно на Украине две женщины отбили мужчину у сотрудников ТЦК
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Ровно на Украине две женщины помешали сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовать мужчину. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сотрудники ТЦК при помощи неизвестного гражданского пытались запаковать мужчину в бусик, но их жертву отбила женщина — видимо, жена», — утверждается в публикации.

На прикрепленном к посту видео можно увидеть, как военкомы в военной форме заталкивают украинца в автобус, однако две женщины с криками «Отпустите человека, вы не имеете права» подбегают к транспортному средству и отбивают его.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК начали применять новую тактику при поимке украинцев, перемещающихся на автомобилях. Военкомы начали перемещаться по городам и поселкам группами по несколько «бусиков» и легковых машин сразу. Они блокируют машины уклонистов на дорогах, чтобы у тех не было возможности скрыться.

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