Медведев перечислил состоявшиеся за год нереальные события из его списка

Медведев: все из списка нереальных, но ожидаемых событий за год, сбылось

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подвел итоги 2024 года и сообщил, что все события, описанные им в списке нереальных, но вполне ожидаемых, сбылись. Своими рассуждениями он поделился в личном Telegram-канале.

«Пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов. И вот что получается. Все, ну все, что я написал, — все сбылось! Сравните», — написал он.

Так, первым пунктом в списке Медведева было «Создание двух новых партий — "партии пацанов" и "партии чушпанов". Зампред Совбеза отметил, что так и вышло, ведь «часть людей все-таки поделилась на пацанов и чушпанов». Так, по его мнению, «правильные пацаны» держат слово и помогают своим, а «чушпаны — гадят по закоулкам». Медведев объяснил, что к последним он отнес тех, кто поджигает банкоматы и бросает бутылки с зажигательной жидкостью в здания по всей стране.

Следующий пункт — «Выделение Украине кредита в размере стопятьсот миллиардов долларов США, а потом расхищение этого кредита киевским режимом». Медведев указал, что средства действительно были выделены и «успешно разворованы».

В одном из последних в списке Медведева значился пункт, согласно которому произойдет захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Годзиллой I. «Судя по разрушительным землетрясениям и пожарам, охватившим эту страну в 2024 году, голубому северному сиянию на островах и уродливым кривляньям японских политиков, исчезновение Страны восходящего солнца не за горами. Ждите самой мрачной развязки в следующем году», — написал политик.

Также Медведев сделал еще одно предсказание: по его мнению, вскоре Панамский канал, Канада и Британия поменяют владельца — их купит избранных лидер США Дональд Трамп.

Ранее Медведев выразил сомнения в восстановлении дружеских отношений с США в обозримом будущем. «Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится», — подчеркнул он.