Медведев сделал прогноз о дружбе России с США

Медведев заявил, что дружбы России с США в ближайшие сто лет не предвидится

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в восстановлении дружеских отношений с США в обозримом будущем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится», — указал он. Политик считает, что Москва должна игнорировать Америку, поскольку прямой конфликт с США «с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну».

В ноябре Медведев назвал ошибкой уверенность США в неприменении Россией ядерного оружия. По его мнению, Вашингтон не заинтересован в развязывании мировой войны. При этом американские политики считают, что Россия никогда не перейдет определенную черту, отметил он. «Они ошибаются», — сказал Медведев и заявил, что при угрозе существования России у руководства страны «просто не будет никакого выбора».