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14:51, 2 ноября 2024Россия

Медведев назвал ошибкой уверенность США в неприменении Россией ядерного оружия

Медведев: мнение США о неприменении РФ ядерного оружия ошибочно
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мнение США о том, что Москва не применит ядерное оружие в целях самозащиты, ошибочно. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев журналистам RT.

По мнению политика, Вашингтон не заинтересован в развязывании мировой войны. При этом американские политики считают, что Россия никогда не перейдет определенную черту, отметил он.

«Они ошибаются», — сказал Медведев и заявил, что при угрозе существования России у руководства страны «просто не будет никакого выбора».

Ранее Медведев высказался о появлении ядерного оружия на Украине. Он заявил, что Киеву под силу создать только «грязную бомбу» небольшой мощности.

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