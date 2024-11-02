Медведев назвал ошибкой уверенность США в неприменении Россией ядерного оружия

Медведев: мнение США о неприменении РФ ядерного оружия ошибочно

Мнение США о том, что Москва не применит ядерное оружие в целях самозащиты, ошибочно. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев журналистам RT.

По мнению политика, Вашингтон не заинтересован в развязывании мировой войны. При этом американские политики считают, что Россия никогда не перейдет определенную черту, отметил он.

«Они ошибаются», — сказал Медведев и заявил, что при угрозе существования России у руководства страны «просто не будет никакого выбора».

Ранее Медведев высказался о появлении ядерного оружия на Украине. Он заявил, что Киеву под силу создать только «грязную бомбу» небольшой мощности.