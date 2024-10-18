Медведев высказался о создании ядерного оружия на Украине

Медведев: Киев пытается создать грязную бомбу и имеет для этого все возможности

Дискуссия вокруг создания ядерного оружия на Украине говорит о том, что Киев пытается создать «грязную бомбу». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу"», — констатировал Медведев.

Политик уверен, что на Украине есть все необходимые ресурсы — сырье, технологии и специалисты — для подобной разработки. Любая лаборатория советских времен, по утверждению зампреда Совбеза, подойдет для изготовления заряда «грязной бомбы» небольшой мощности.

Дискуссии о создании ядерного оружия на Украине активизировались в середине октября. 17 октября Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что в течение нескольких недель Украина сможет создать ядерное оружие для использования против России. На это, по информации анонимного источника, Киеву может понадобится несколько недель. В офисе Владимира Зеленского эту информацию в тот же день опровергли.