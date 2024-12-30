Минобороны Украины повторно заключило контракт со скандальным поставщиком

Минобороны Украины снова выбрало скандального поставщика питания для ВСУ

Министерство обороны Украины повторно заключило контракт на поставку питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) со скандальным предпринимателем Романом Гринкевичем, сыном арестованного бизнесмена Игоря Гринкевича. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны Украины подтвердило контракт с фирмой Александра Лапшина, связанного с арестованным бизнесменом. Компания будет поставлять питание на 102,2 миллиона долларов для ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Ранее Минобороны Украины уже расторгло все контракты с пулом компаний Игоря Гринкевича из-за коррупционного скандала с закупками для ВСУ. Он был задержан при попытке дачи взятки в размере 500 тысяч долларов.