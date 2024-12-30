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08:18, 30 декабря 2024Ценности

Полиция нашла пропавшие год назад часы Киану Ривза

CNN: полиция нашла в Чили пропавшие год назад часы Киану Ривза Rolex Submariner
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Киану Ривз

Киану Ривз. Фото: Reuters

Пропавшие в конце 2023 года наручные часы, которые принадлежат актеру Киану Ривзу, нашли в Чили. Об этом сообщил телеканал CNN.

Rolex Submariner стоимостью в девять тысяч долларов с выгравированным именем актера и надписью «2021, JW4, спасибо, пятерка Джона Уика» нашли в субботу, 28 декабря, на востоке Сантьяго. Аксессуар обнаружили во время операции, связанной с серией ограблений.

Ривз подарил часы каскадерам, с которыми работал над фильмом «Джон Уик: глава 4». Предполагается, что их украли из дома актера в Лос-Анджелесе. Арестован 21-летний мужчина.

Ранее Киану Ривз поделился подробностями о полученном на съемках переломе. Он получил травму во время съемок фильма «Удача», в котором играет вместе с Азизом Ансари, Сетом Рогеном и Кеке Палмер.

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