Превращенный в елку «Суперджет» сняли на видео

Представленный в виде новогодней елки «Суперджет» в Жуковском попал на видео

Российский импортозамещенный самолет «Суперджет-100» (Superjet 100, SJ-100), проходящий сертификационные испытания, получил поздравления с наступающим Новым годом в аэропорту «Жуковский». Видео опубликовано в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

Как видно на записи, на взлетно-посадочной полосе техника авиагавани окружила авиалайнер и включила фары. Построение выглядит как новогодняя елка. Отмечается, что самолет уже выполнил около 30 полетов. «Мы считаем, что машина заслужила праздник», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты ПАО «Яковлев» разработали автопилот и автомат тяги для отечественного самолета Superjet 100 (SJ-100), импортозамещенного варианта лайнера SSJ-100. Следующим этапом станет установка систем на самолеты и проведение летных доводочных и сертификационных испытаний.