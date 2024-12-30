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19:23, 30 декабря 2024Россия

В Госдуме назвали выгодополучателей украинского конфликта

Депутат Госдумы Белик: украинский конфликт принес выгоду оружейному лобби США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Продолжение украинского конфликта принесло выгоду военно-промышленному комплексу США. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости.

«США не устали от этого конфликта, у них огромные поля списанной или законсервированной техники, так что не себе в убыток работают, а только в интересах оружейного лобби», — заявил политик.

Он также отметил, что европейские страны вынуждены жертвовать своими ресурсами, продолжая поддерживать конфликт.

Ранее из отчетов Пентагона стало известно, что США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов вооружения. 2,27 миллиарда долларов американские войска получили из дополнительных ассигнований, предназначенных для Украины на 2025-й финансовый год.

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