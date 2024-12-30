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22:12, 30 декабря 2024Бывший СССР

В Херсонской области предупредили о завершении выплат пенсий украинцам

Сальдо: гражданам Украины в Херсонской области перестанут выплачивать пенсии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Херсонской области с 1 января 2025 года перестанут платить пенсии лицам без российского гражданства. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

«Пенсии будут оформляться только тем, кто оформил российское гражданство. То есть льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию из российского бюджета заканчивается», — сказал политик.

В связи с этим Сальдо призвал всех, кому положены выплаты, оформить российский паспорт и приобрести гражданство РФ.

В Херсонской области пенсии и социальные пособия начали выплачивать в рублях с мая 2022 года. Первыми их получили жители города Геническа.

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