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05:30, 30 декабря 2024Мир

В Индии девочка почти неделю прожила в скважине

India Times: в Индии шесть дней пытаются спасти упавшую в скважину девочку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Спасатели в Индии уже почти недели пытаются спасти упавшую в скважину девочку в штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом написала газета India Times.

Известно, что операция по спасению трехлетней Четны, упавшей в скважину, длится уже шестой день. Девочка оказалась на 45 метрах под землей в скважине глубиной более 200 метров. Четна провела без пищи порядка 130 часов, она также не подает признаков движения пять дней.

На данный момент спасательная операция находится на финальной стадии. Специалистам удалось пробурить землю на глубину более 50 метров. Спасатели пытаются сформировать туннель к скважине, где находится Четна.

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