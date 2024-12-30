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14:32, 30 декабря 2024Силовые структуры

В Москве задержали бывшего министра обороны Армении

«112»: бывший министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Аршака Карапетяна задержали на Тверской улице днем», — отмечено в публикации.

Бывшего министра обороны объявили в розыск сразу по нескольким статьям. Ему вменяют «незаконное участие в предпринимательской деятельности», «злоупотребление должностными полномочиями», а также «злоупотребление властью».

Генерал-майор Аршак Карапетян занимал должность главы Министерства обороны Армении с августа по ноябрь 2021 года во втором правительстве премьера-министра Никола Пашиняна. В настоящее время он является лидером оппозиционного движения «Всеармянский фронт».

В 2021 году в Москве также задержали бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Он руководил ведомством в 2018-2020 годах.

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