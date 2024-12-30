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06:55, 30 декабря 2024Мир

В России предсказали непростые дилеммы в 2025 году из-за позиции Запада по Украине

Яковенко: РФ столкнется с непростыми дилеммами в 2025 году из-за позиции Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко предсказал столкновение России с непростыми дилеммами в 2025 году, в случае, если Запад продолжит игнорировать условия Москвы в вопросе разрешения украинского конфликта. Доклад Яковенко «Геополитические итоги 2024 года» цитирует РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что западные страны пытаются провоцировать РФ на действия в одностороннем порядке, чтобы добиться исхода конфликта в единственно приемлемом для российского общества варианте с учетом обеспечения интересов безопасности государства.

Яковенко подчеркнул, что для России в этом случае очевидны исторические аналогии, такие как решение о заграничном походе Русской армии в войне с Наполеоном и капитуляция нацистской Германии после взятия Берлина.

«Свои дилеммы придется разрешать и Западу, прежде всего Вашингтону: или пойти на наши минимальные условия, включая те, что были изложены в проектах документов от 15 декабря 2021 года, и не препятствовать двустороннему мирному урегулированию на Украине, или признать, что иначе придется воевать уже самим, причем сейчас, а не через пять-семь лет», — заключил чрезвычайный и полномочный посол.

Яковенко также заявил, что у Киева и Запада после отказа от Стамбульских договоренностей есть все основания для возникновения обязательств профинансировать восстановление новых регионов России.

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