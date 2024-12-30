Посол Яковенко призвал Киев и Запад оплатить восстановление новых регионов РФ

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что у Киева и Запада после отказа от Стамбульских договоренностей есть все основания для возникновения обязательств профинансировать восстановление новых регионов России. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что после отказа по требованию Запада Киева от Стамбульских договоренностей следует, что Украина несет ответственность за необходимость Москвы отвоевывать конституционно закрепленную территорию. При этом подобные выплаты нельзя назвать «контрибуцией», как было в случае с Францией после ее поражения в войне с Пруссией. Тогда подразумевалось покрытие расходов Берлина на войну.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении тысяч домов в новых регионах страны. Он подчеркнул, что работы проводились с того момента, как только обстановка позволила заняться мирным восстановлением объектов инфраструктуры.