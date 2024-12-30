В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

В Венгрии рассказали о появлении новых сторонников мира на Украине в 2024 году

В 2024 году в мире появилось много новых влиятельных сторонников мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил министр по делам Европейского союза (ЕС) Венгрии Янош Бока в интервью изданию Magyar Nemzet.

«Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — рассказал он о происходящих изменениях.

Вместе с тем, по словам венгерского министра, на данный момент важно распространить эту альтернативную точку зрения в рамках Евросоюза. Этому в том числе способствует укрепление в ЕС разделяющих этот подход правых сил, которые входят в инициированную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном фракцию Европарламента «Патриоты за Европу», о чем также упомянул Янош Бока.

Ранее Виктор Орбан назвал два возможных исхода конфликта на Украине. По его мнению, он может окончиться или мирным урегулированием, или уничтожением одной из сторон противостояния.