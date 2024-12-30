Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 30 декабря 2024Мир

В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

В Венгрии рассказали о появлении новых сторонников мира на Украине в 2024 году
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В 2024 году в мире появилось много новых влиятельных сторонников мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил министр по делам Европейского союза (ЕС) Венгрии Янош Бока в интервью изданию Magyar Nemzet.

«Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — рассказал он о происходящих изменениях.

Вместе с тем, по словам венгерского министра, на данный момент важно распространить эту альтернативную точку зрения в рамках Евросоюза. Этому в том числе способствует укрепление в ЕС разделяющих этот подход правых сил, которые входят в инициированную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном фракцию Европарламента «Патриоты за Европу», о чем также упомянул Янош Бока.

Ранее Виктор Орбан назвал два возможных исхода конфликта на Украине. По его мнению, он может окончиться или мирным урегулированием, или уничтожением одной из сторон противостояния.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

      Дрон ВСУ атаковал больницу в Херсонской области

      В Германии оценили попытки Трампа установить мир на Украине

      Маск назвал Зеленского чемпионом за «одно из величайших ограблений» США

      В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

      Бывшего президента Грузии лишили госохраны

      Жители Тверской области потребовали убрать памятник из-за ошибки в названии города

      Бывший защитник «Сочи» назвал хренью слова Роналду о французском футболе

      В Молдавии пообещали жителям Приднестровья гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа

      Захарова ответила на планы Польши о дороге для переброски войск к границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше