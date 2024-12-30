Захарова ответила на планы Польши о дороге для переброски войск к границе с Россией

Захарова о дороге Польши для переброски военных к границе РФ: пить уже начали?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала вопросом на планы Польши в 2025 году построить дорогу к границе с Калининградской областью для возможности быстрой переброски войск и силовиков. Соответствующий пост дипломат опубликовала в Telegram.

«Пить уже начали, что ли?» — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее о намерениях Варшавы рассказал замглавы польского МВД Мачей Дущик. Отмечалось, что Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам Европейского союза для усиления охраны границ.