В Польше решили построить дорогу к российской границе

FT: Польша построит дорогу к России для быстрой переброски военных

Польша планирует построить дорогу к границе с Россией на случай необходимости быстрой переброски войск. Об этом рассказал в интервью Financial Times (FT) замглавы польского МВД Мачей Дущик.

По словам политика, дорога будет построена до границы с Калининградской областью, что позволит польским военным быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.

В издании отметили, что Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС для усиления охраны границ.

Ранее депутат парламента Польши Витольд Туманович предложил запретить въезд в республику украинским военным. По его словам, украинские военнослужащие могут спровоцировать всплеск организованной преступности в стране.