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00:10, 31 декабря 2024Россия

31 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Оксана Чернышева (редактор)

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

31 декабря по всей планете отмечают канун Нового года, а также День всеобщего часа мира и День шампанского. Православные сегодня вспоминают святителя Мoдecтa Иepуcaлимcкoгo. Свой день рождения отмечает Николай Цискаридзе. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 31 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Канун Нового года

Традиция встречать Новый год в ночь на 1 января пришла в Россию во времена правления Петра I. До этого, с 1492 по 1700 год, новолетие праздновали 1 сентября. Помимо новой даты, император ввел новую систему летоисчисления: не с сотворения мира, а от Рождества Христова.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дeнь Цeнтpa cпeциaльныx пepeвoзoк МВД ΡФ

31 декабря 1936 года было образовано бюро НКВД СССР по планированию перевозок. Сегодня транспортировкой личного состава, имущества и специальной техники в пределах территории РФ занимается федеральное казенное учреждение «Главный центр специальных перевозок Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Праздники в мире

День всеобщего часа мира

Всемирный час мира проводится ежегодно с 23:30 31 декабря до 12:30 1 января по инициативе активистки Барбары Кондрон. В поддержку этой акции организации в разных уголках планеты проводят коллективные молитвы, музыкальные и поэтические концерты, а также другие мероприятия, призывающие сделать шаг к миру, свободному от войн.

Фото: Gregg Newton / Reuters

День шампанского

Считается, что шампанское создал монах-бенедиктинец Пьер Периньон в конце XVII века. По легенде, попробовав напиток, он произнес: «Идите сюда быстрее, на вкус — как звезды!» Однако есть мнение, что на самом деле изобретатели шампанского — английские торговцы, которые в том же веке завезли напиток во Францию.

Какие еще праздники отмечают в мире 31 декабря

  • День принятия решений;
  • Пpaздник «Χoгмaнaй» в Шотландии;
  • День солидарности азербайджанцев всего мира.

Какой церковный праздник сегодня

Дeнь пaмяти святителя Мoдecтa Иepуcaлимcкoгo

В 614 году на Сирию и Палестину напали персы — объединившись с иудеями, они перебили 90 тысяч христиан и разрушили храмы. Иерусалимский патриарх Захария и множество верующих попали в плен, тогда настоятелю обители святого Феодосия Великого Модесту было поручено временно управлять Иерусалимской Церковью. Святой восстановил разрушенные святыни, в том числе храм Гроба Господня. Через 14 лет из плена вернулся патриарх, а после кончины Захарии Модест занял его место.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 31 декабря

  • Прославление пpaвeднoгo Cимeoнa Вepxoтуpcкoгo;
  • День памяти пpeпoдoбнoгo Флopa, епископа Aмийcкoгo;
  • День памяти мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его.

Приметы на 31 декабря

По народному календарю 31 декабря — Модестов день. Святой Модест считался заступником домашних животных, а потому ему молились о сохранении скота в период зимних морозов.

  • Если снег при ходьбе не хрустит — скоро наступит потепление;
  • Если поля до сих пор не покрылись снегом — год будет неурожайным;
  • Сильный мороз 31 декабря предвещает метели и снегопады.

Кто родился 31 декабря

Николай Цискаридзе (51 год)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский артист балета, народный артист России, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. До 2013 года — премьер балета Большого театра в Москве.

За свою танцевальную карьеру Николай Цискаридзе исполнил свыше 70 партий в крупнейших классических произведениях («Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка», «Паганини» и других), а также в балетах современных хореографов.

Энтони Хопкинс (87 лет)

Британский актер стал широко известен благодаря роли серийного убийцы доктора Ганнибала Лектера в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». Всего за карьеру Хопкинс сыграл более чем в 145 кинолентах, в том числе в фильмах «Отец», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Самый быстрый Indian», «Одна жизнь», «Легенды осени».

Кто еще родился 31 декабря

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