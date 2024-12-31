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04:04, 31 декабря 2024Культура

На 100-м году жизни скончалась актриса Ивашкевич

На 100-м году жизни скончалась актриса Театра имени Гоголя Майя Ивашкевич
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: David Monje / Unsplash

Актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась на 100-м году жизни. Ее не стало в понедельник, 30 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

«Майя Сергеевна была хранителем памяти нескольких театральных эпох и всего полгода не дожила до собственного столетия», — заявили в театре, выразив глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам актрисы. Отмечается, что Ивашкевич была старейшей актрисой театра имени Гоголя и его ровесницей — она работала там с 1960 года.

Майя Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. В 1945-1950 годах работала в Московском камерном театре, затем в Театре Пушкина. Она также была почетным деятелем искусств города Москвы и обладателем театральной премии «Серебряный Гоголь».

29 декабря не стало советской и российской актрисы театра, кино и сериалов Надежды Подъяпольской. Артистка умерла, как уточнялось, в возрасте 82 лет. Была известна благодаря съемкам в таких сериалах, как «Пятницкий» и «Интерны».

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