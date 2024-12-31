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19:48, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе подвели итоги 2024 года фразой «вам лгали»

Журналист Боуз подвел итоги 2024 года, обвинив Запад во лжи
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года для жителей стран Запада, обвинив их элиты во лжи. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Что вы узнали в 2024 году? Вам лгали о помиловании Хантера [Байдена]. Вам лгали о [президенте России Владимире] Путине. Вам лгали о здоровье [президента США Джо] Байдена», — утверждается в публикации.

Боуз добавил, что жителям стран Запада также лгали о якобы неспособности избранного президента США Дональда Трампа победить на выборах, а также «лгали о "победе" Украины» в военном конфликте. Журналист подчеркнул, что западные элиты вводили граждан в заблуждение практически во всех сферах.

Ранее Боуз поздравил Украину с Новым годом, напомнив о намерении ее руководства страны снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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