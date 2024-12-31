Журналист Боуз подвел итоги 2024 года, обвинив Запад во лжи

Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года для жителей стран Запада, обвинив их элиты во лжи. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Что вы узнали в 2024 году? Вам лгали о помиловании Хантера [Байдена]. Вам лгали о [президенте России Владимире] Путине. Вам лгали о здоровье [президента США Джо] Байдена», — утверждается в публикации.

Боуз добавил, что жителям стран Запада также лгали о якобы неспособности избранного президента США Дональда Трампа победить на выборах, а также «лгали о "победе" Украины» в военном конфликте. Журналист подчеркнул, что западные элиты вводили граждан в заблуждение практически во всех сферах.

Ранее Боуз поздравил Украину с Новым годом, напомнив о намерении ее руководства страны снизить мобилизационный возраст до 18 лет.