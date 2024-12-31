Песков: Путин заслушал доклады руководства ВС России о ходе продвижения СВО

Президент России Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих ВС РФ о том, как продвигается специальная военная операция. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции», — заявил Песков.

Ранее Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, выразив уверенность в будущем страны. Он рассказал, что Россия смогла в уходящем году ответить на сложнейшие вызовы, но предстоит еще многое решить. Российский лидер назвал военнослужащих ВС России подлинными героями, мужеством которых страна гордится.