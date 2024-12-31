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09:38, 31 декабря 2024Наука и техника

«Росатом» выполнил весь гособоронзаказ

Лихачев: «Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ в 2024 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетГособоронзаказ

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

«Росатом» полностью выполнил государственный оборонный заказ 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Александр Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы с честью справились с растущим гособоронзаказом», — сказал он в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли России.

Лихачев подчеркнул, что обеспечение обороноспособности страны в области ядерного сдерживания — это главная задача атомной отрасли страны. «Росатом» выполняет гособоронзаказ по ядерному оружию и неядерным системам.

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Ранее в декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы завершено.

В марте «Росатом» впервые представил портативную систему обнаружения дронов «Дружинник» на выставке «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Система предназначена для обнаружения дронов на всех известных частотах в диапазоне 600-6000 мегагерц.

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