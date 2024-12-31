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15:49, 31 декабря 2024Экономика

Россия повысит пошлины на ряд товаров из недружественных стран

С января вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Svetlana Burmistrova / Reuters

С января 2025 года по решению правительства России вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, ввозные пошлины будут повышены на такие товары, как «отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков». Ставки пошлин вырастут в среднем на 10 процентов по сравнению с 5-20 процентами, действующими в настоящее время.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года пошлина за расторжение брака вырастет почти в 8 раз.

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