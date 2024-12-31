Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

Юрист Хаминский напомнил о необходимости заменить водительские права в 2025 году

Автомобилисты, чьи водительские права истекли в 2022 году, должны заменить их в 2025 году. Об этом россиянам напомнил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022-го и были автоматически продлены на три года, должны <....> подать заявление о выдаче нового удостоверения, справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины», — рассказал юрист.

Хаминский отметил, что при обращении в ГИБДД права можно получить в тот же день. В свою очередь при обращении в МФЦ срок ожидания составит до 10 дней. Также юрист напомнил об административной ответственности за езду с просроченными правами.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще предлагать россиянам купить водительские права — за последние три месяца количество таких объявлений увеличилось вдвое. Аферисты обещают своим жертвам внести их данные в базы ГИБДД.