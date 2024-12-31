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07:35, 31 декабря 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о сроках хранения оливье

Биолог Абдуллаева: оливье хранится 20 часов при соблюдении температурных условий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Cалат оливье можно хранить 18-20 часов при соблюдении температурных условий. Об этом рассказала RT заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Она подчеркнула, что все салаты, содержащие мясо, рыбу, яйца, майонез или сметану, относятся к скоропортящимся продуктам. В связи с этим такие блюда должны храниться в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов по Цельсию, в плотно закрытых контейнерах или накрытыми пищевой пленкой.

Более того, салаты с мясом, птицей и копченостями рекомендуется использовать в течение 12 часов, а с добавлением консервированных овощей и вареных яиц — в течение 6-8 часов. Включающие в себя рыбу салаты, такие как мимоза и сельдь под шубой, не рекомендуется хранить более 12 часов без заправки. Срок хранения винегрета в холодильнике составляет не более 18-24 часов, а салатов с грибами или с маринованными, солеными и квашеными овощами — до 36.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, от чего зависит срок хранения салата и как правильно хранить салат.

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