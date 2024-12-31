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08:12, 31 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо оценил силы ВСУ для масштабной десантной операции

Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет сил для масштабной десантной операции. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В то же время украинские войска осуществляют высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье. «В основном эти акции носят чисто пропагандистский характер, никакого реально военного эффекта от них нет», — заявил он.

Ситуацию на линии фронта на херсонском направлении он назвал «напряженной, но контролируемой». Сальдо подчеркнул, что в настоящее время перебраться через Днепр незаметно сейчас практически невозможно.

Ранее Владимир Сальдо заявил о стратегическом поражении Украины. По его словам, ВСУ сталкивается с рядом проблем — нехваткой оружия и личного состава, а также отсутствием мотивации у солдат, в то время как Россия успешно выполняет цели и задачи спецоперации.

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