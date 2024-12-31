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17:06, 31 декабря 2024Бывший СССР

В Винницкой области произошел взрыв

В Винницкой области в поселке Крыжополь раздался взрыв
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Region / Reuters

В Винницкой области в поселке Крыжополь на Украине раздался взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщила полиция региона в своем Telegram.

«По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия», — указано в сообщении.

Отмечается, что пострадали еще два человека, а на данный момент следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее на фоне объявленной воздушной тревоги на Украине в Шостке Сумской области прогремела серия взрывов. По данным издания «Телеграф», речь идет о повторных взрывах.

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