В Винницкой области произошел взрыв

В Винницкой области в поселке Крыжополь раздался взрыв

В Винницкой области в поселке Крыжополь на Украине раздался взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщила полиция региона в своем Telegram.

«По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте происшествия», — указано в сообщении.

Отмечается, что пострадали еще два человека, а на данный момент следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее на фоне объявленной воздушной тревоги на Украине в Шостке Сумской области прогремела серия взрывов. По данным издания «Телеграф», речь идет о повторных взрывах.