В Курской области восстановили подачу света и тепла после обстрела ВСУ

Хинштейн: во Льгове Курской области восстановили энергоснабжение после обстрела

Во Льгове Курской области восстановили подачу света и тепла после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Уже к середине дня энергоснабжение во Льгове было полностью возобновлено. Проведена уборка улиц», — отметил он.

В домах восстановлен тепловой контур, разбитые окна затянули пленкой, добавил Хинштейн. Он уточнил, что наибольшие повреждения получил двухэтажный дом на восемь квартир, жители были временно отселены, их жилье охраняет полиция.

Администрация передала людям продукты, медикаменты и средства гигиены, а также вручила новогодние подарки.

ВСУ нанесли удар по городу Льгов в Курской области 30 декабря. Врио губернатора взял ситуацию в населенном пункте под контроль.

