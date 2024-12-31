В Сербии вынесли приговор родителям убившего 10 человек подростка

Суд Белграда вынес приговор родителям убившего 10 человек в школе подростка

Высший суд Белграда вынес обвинительный приговор родителям подростка Косты Кечмановича, который в прошлом году застрелил десять человек и ранил еще шестерых в школе в центре Белграда. Об этом сообщило сербское издание «Вечерне новости».

Отца подростка приговорили к 14 годам и шести месяцам тюремного заключения за «тяжкие деяния против общественной безопасности» и за невыполнение родительских обязанностей. Мать Косты получила три года тюремного заключения за невыполнение родительских обязанностей. В то же время суд оправдал женщину по обвинению в незаконном хранении оружия.

Кроме того, суд вынес приговор инструктору полигона, куда Владимир Кечманович водил своего сына для стрельбы. Мужчину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы за ложные показания: он заявлял, что не знал, что Коста приходил на полигон.

Коста Кечманович открыл стрельбу в школе имени Владислава Рыбникара в центре Белграда 3 мая 2023 года. В результате погибли охранник и девять учеников. Еще шесть человек получили тяжелые ранения, один из них все еще находится в критическом состоянии.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, несколько раз выстрелившего в посетителя кафе. Потерпевшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.