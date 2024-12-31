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00:33, 31 декабря 2024Бывший СССР

Военкоры обнародовали радиоперехват «панических переговоров» бойцов ВСУ

«РВ» опубликовала радиоперехват панических переговоров ВСУ под Дзержинском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в панике бегут из-под Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», публикуя радиоперехват переговоров украинских военнослужащих.

На записи слышно, как украинские бойцы, атакуемые российским солдатами, сообщают офицеру с позывным «Моряк», что вынуждены покинуть свои позиции. Военный с позывным «Курьер» докладывает офицеру о раненом сослуживце, в ответ тот приказывает его «устранить» и снять с него турникет, после чего связь прерывается.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти получают ежедневные доклады о продвижении российских войск в Дзержинске. По его словам, в населенном пункте продолжается «выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, занятие высот».

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