Военкоры обнародовали радиоперехват «панических переговоров» бойцов ВСУ

«РВ» опубликовала радиоперехват панических переговоров ВСУ под Дзержинском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в панике бегут из-под Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», публикуя радиоперехват переговоров украинских военнослужащих.

На записи слышно, как украинские бойцы, атакуемые российским солдатами, сообщают офицеру с позывным «Моряк», что вынуждены покинуть свои позиции. Военный с позывным «Курьер» докладывает офицеру о раненом сослуживце, в ответ тот приказывает его «устранить» и снять с него турникет, после чего связь прерывается.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти получают ежедневные доклады о продвижении российских войск в Дзержинске. По его словам, в населенном пункте продолжается «выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, занятие высот».