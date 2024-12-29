Пушилин заявил о ежедневных докладах о продвижении ВС России в Дзержинске

Пушилин: власти ДНР ежедневно получают данные о продвижении ВС РФ в Дзержинске

Власти Донецкой народной республики (ДНР) получают ежедневные доклады о продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) в Дзержинске. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Дзержинск — в самом населенном пункте продолжается выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, занятие высот. Буквально ежедневно получал информацию о том, что есть успехи по продвижению непосредственно в самом Дзержинске», — сказал он.

Политик уточнил, что в республике идет планомерное занятие территорий российскими войсками.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) является последним оплотом угольной промышленности для Украины. По его словам, подземная инфраструктура и шахты усложняют штурм любого населенного пункта, поэтому город не станет «легкой добычей».