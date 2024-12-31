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08:36, 31 декабря 2024Забота о себе

Врач назвала самый вредный продукт на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Кашух: алкоголь — самый вредный продукт на новогоднем столе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress

Среди однозначно вредных продуктов на новогоднем столе можно назвать лишь алкоголь, заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». В разговоре с RT она отметила, что спиртное — это, по сути, яд, и безопасных доз для него не существует.

Как напомнила врач, этиловый спирт раздражает слизистую оболочку желудка, что может привести к воспалению, и затем воздействовать на печень. Чтобы уменьшить риск повреждения слизистой желудка, Кашух порекомендовала поесть перед употреблением спиртного. А чтобы обезопасить организм в целом, лучше отказаться от алкоголя или ограничиться небольшой порцией.

Говоря о новогодних блюдах, эксперт отметила, что существуют продукты, которые опасны из-за неправильной обработки или хранения, или которые нежелательно есть в большом количестве. Также есть еда, на которую развивается аллергия или непереносимость. «Но если продукты съедобны, а человек здоров и может есть их по отдельности, то и от сочетания ему плохо не станет», — объяснила специалист.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная напомнила, что новогоднее веселье зачастую связано с употреблением алкоголя, но важно помнить, что любой алкоголь, даже в небольших дозах, несет риски для здоровья. С медицинской точки зрения, наиболее безопасными являются напитки с невысоким содержанием сахара и умеренной крепостью, поведала она.

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