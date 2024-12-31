Названы оптимальные для новогоднего застолья алкогольные напитки

Нарколог Калюжная: за новогодним столом лучше пить прозрачные напитки

Новогоднее веселье зачастую связано с употреблением алкоголя, но важно помнить, что любой алкоголь, даже в небольших дозах, несет риски для здоровья, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная. В беседе с «Лентой.ру» она призвала с умом выбирать напитки, чтобы минимизировать возможные негативные эффекты, а также назвала оптимальное для застолья спиртное.

С медицинской точки зрения, наиболее безопасными являются напитки с невысоким содержанием сахара и умеренной крепостью, сообщила врач. Исходя из этого, она предложила обращать внимание на красные и белые сухие вина, так как в отличие от сладких сортов они содержат меньше сахара. Шампанское тоже предпочтительнее сухое (брют), чем полусладкое, добавила специалист, рекомендовав пить его медленно, так как газированные напитки быстрее попадают в кровь и вызывают опьянение.

Также при выборе алкоголя предпочтение стоит отдавать прозрачным напиткам, таким как водка, джин или белый ром, убеждена эксперт. Дело в том, что они содержат меньше сивушных масел и других примесей по сравнению с темными напитками, такими как виски, бренди, коньяк. Эти примеси, которые формируются во время ферментации и выдержки, увеличивают нагрузку на печень и усиливают похмелье, объяснила нарколог.

Вместе с тем врач посоветовала избегать крепких напитков, так как они сильно нагружают печень — исследования показывают, что высокое содержание этанола может привести к воспалению и повреждению печеночных клеток.

Чтобы снизить риск похмелья, Калюжная призвала следить за количеством выпитого. Мужчинам она рекомендовала не выходить за пределы двух стандартных доз алкоголя (это около 200 миллилитров вина или 60 миллилитров крепкого алкоголя), а женщинам — за пределы одной. Врач предупредила, что превышение этих порогов значительно повышает вероятность сильного похмелья.

Ешьте перед тем, как выпить: не пейте на пустой желудок. Белковые продукты и сложные углеводы замедлят всасывание алкоголя. Чередуйте алкоголь с водой: после каждой порции алкоголя выпивайте стакан воды. Это поможет избежать обезвоживания, которое является одной из основных причин похмелья. Если после праздников вы почувствовали значительное недомогание, обязательно обратитесь за медицинской помощью. Самолечение в такой ситуации может быть опасным Марина Калюжная психиатр-нарколог

Ранее судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун посоветовал россиянам воздержаться от употребления спиртных напитков в новогодние праздники. Если же за праздничным столом настойчиво предлагают выпить, в качестве причины отказа можно назвать аллергию на алкоголь, поделился эксперт собственным опытом.