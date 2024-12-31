ВСУ направили дрон в кабинет главврача российской больницы. В Москве увидели в этом признак агонии украинских властей

Захарова назвала атаку ВСУ на больницу в Алешках кровавым деянием Киева

Россия призывает все страны осудить атаку, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по больнице в Алешках Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинские власти в очередной раз показали свою сущность. Дипломат добавила, что нападения на мирных жителей, врачей, журналистов и представителей других гражданских профессий «свидетельствуют об агонии режима [президента Украины Владимира] Зеленского». Она выразила уверенность, что организаторы и исполнители атаки понесут заслуженное наказание.

«Молчание в ответ на разнузданное варварство их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их кровавым деяниям», — также подчеркнула Захарова.

30 декабря дрон ВСУ ударил по Центральной районной больнице в Алешках. Беспилотник влетел в кабинет главного врача, в результате не выжил заместитель главврача по лечебной работе Василий Борисов. Главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.

Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко назвал ЧП «актом бессмысленного террора». Он указал, что ВСУ проигнорировали элементарную человечность и нанесли удар против наиболее уязвимого слоя населения: медицинских работников и пациентов.

В России пообещали жесткий ответ на атаки Киева по мирным объектам

В день прямой линии президента России Владимира Путина 19 декабря ВСУ ударили кассетными боеприпасами по территории рядом с центральной больницей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин указал, что это является провокацией ВСУ. «Уверен, что атака не останется безнаказанной, наши парни продолжают теснить врага и отодвигать линию фронта», — отметил он.

30 декабря ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области. В результате серьезные повреждения получил многоквартирный дом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Киев будет встречать все более жесткий ответ на атаки ВСУ по территории России. Он назвал возмутительными сознательные удары украинских военных по гражданским целям, в том числе по жилым домам, больницам, поликлиникам и местам скопления людей. По словам главы российского МИД, такие действия ВСУ являются прямым нарушением всех антитеррористических конвенций и резолюций Совета Безопасности ООН.