Миллионы россиян смотрят в Новый год одни и те же фильмы. Зачем они это делают и нормально ли это?

В новогодние каникулы миллионы россиян пересматривают одни и те же фильмы. Это могут быть старые голливудские комедии, такие как «Один дома» или «Отпуск по обмену», все части «Гарри Поттера» или классика советского кинематографа, например, «Ирония судьбы» или «Иван Васильевич меняет профессию». Эти фильмы отличаются по жанру и содержанию, но миллионы людей считают, что они поднимают настроение и помогают создать праздничную атмосферу. Откуда взялась эта традиция и нормально ли из года в год смеяться над одними и теми же шутками, «Лента.ру» выяснила у специалистов.

Как объясняют привычку пересматривать одни и те же фильмы ученые?

Исследование, проведенное в 2017 году профессором религиоведения и киноведения С. Брентом Плейтом, показало, что фильмы со счастливым концом напоминают людям, что в мире всегда есть место для чего-то хорошего. Желание посмотреть их в преддверии Нового года — это один из способов поднять себе настроение и избавиться от сильного стресса, вызванного рабочими дедлайнами, предпраздничной суетой, плохой погодой и коротким световым днем.

Также люди снова и снова возвращаются к новогодним фильмам, чтобы еще раз испытать положительные эмоции, полученные при первом просмотре. Связанные с этими картинами сентиментальные воспоминания и ассоциации из прошлого оказывают терапевтический эффект и помогают переключить фокус внимания на семейные ценности и родственные связи. Кроме того, предсказуемость сюжета при многократном просмотре позволяет стабилизировать эмоциональный фон, поскольку мозг человека находит утешение в шаблонах.

«Когда мы пересматриваем старое любимое кино, мы получаем дополнительную награду в виде предвкушения эмоционального путешествия, которое мы уже переживали», — говорится в исследовании команды немецких ученых из Института эмпирической эстетики Макса Планка

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Более того, некоторые исследования показали, что кинотерапия — довольно результативный психологический метод, позволяющий человеку научиться контролировать эмоции через рефлексию.

Что об этой традиции думают психологи?

В целом врачи подтверждают выводы ученых. Так, психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев считает, что некоторые находят большое утешение в том, чтобы пересматривать одни и те же фильмы и телешоу. По его словам, просмотр любимого фильма из детства — простой способ вернуться в прошлое. «Хотя вы можете быть уже не в том возрасте, когда впервые смотрели этот фильм, и далеко от дома, чувство комфорта и ностальгии, которое он приносит, неповторимо. Именно по этой причине под Новый год бесконечно повторяют одни и те же советские фильмы», — объяснил эксперт.

Кроме того, повторный просмотр любимого кино помогает людям точнее выразить свои чувства.

Люди, которым сложно выразить свои чувства, часто перенимают качества у персонажей, которыми восхищаются, и цитируют их, чтобы точнее описать свои эмоции Тимур Муталиев психиатр, психотерапевт

Фото: La Famiglia / Shutterstock / Fotodom

Муталиев подчеркнул: терапевтической может быть и предсказуемость сюжета. По его словам, предновогодний период для многих является очень напряженным: нужно успеть завершить важные рабочие проекты, купить подарки близким. Закономерно, что такой стресс требует определенной разрядки. В конце напряженного и наполненного тревогой декабря возможность пересмотреть любимый фильм становится своеобразным регулятором эмоций, позволяющим снизить тревожность.

Психолог, магистр психологических наук Марина Гринвальд добавила, что многократный просмотр одних и тех же фильмов способствует снижению гормона стресса кортизола и формирует ощущение внутренней стабильности. Кроме того, такая традиция помогает рефлексировать.

На каждом жизненном отрезке времени одни и те же сюжеты воспринимаются по-разному, поэтому каждый год человек подводит итоги и корректирует свои взгляды за счет полученного опыта. Во многом знакомые фильмы становятся неким мерилом осознанности и зрелости Марина Гринвальд психолог, магистр психологических наук

Есть ли подводные камни у традиции пересматривать одни и те же фильмы?

Хотя просмотр любимых фильмов в праздники в целом оказывает положительное влияние на психику, существует несколько потенциальных рисков, о которых стоит помнить. Сертифицированный психолог Алена Швецова предупредила: если эта привычка становится способом сбежать от реальности, она может сигнализировать о трудностях с эмоциональной регуляцией.

Она отметила, что этот процесс может привести к развитию зависимости от фильмов-«убежищ», что, в свою очередь, снизит способность человека справляться с реальными жизненными ситуациями. Например, вместо того чтобы решать проблемы в отношениях или на работе, человек может искать утешение в перепросмотре старых шоу, что в конечном итоге усугубляет его психологические проблемы.

Важно, чтобы привычка к просмотру любимых картин оставалась осознанной и служила дополнением к праздничной атмосфере, а не заменяла реальную жизнь. Эмоциональное восстановление через фильмы должно быть частью более широкого процесса саморегуляции, где человек умеет переключаться с просмотра кино на активное общение с окружающими Алена Швецова сертифицированный психолог

Психологи сошлись во мнении, что пересмотр новогодних фильмов предоставляет многим людям вечный источник комфорта и радости. Эта традиция помогает справляться с эмоциональными нагрузками, восстанавливать силы и укреплять психическое здоровье, если придерживаться умеренности. Однако если она превращается в способ уклониться от реальности, важно своевременно осознать этот момент и попытаться найти баланс между отдыхом и активной жизнью. Только в этом случае привычка пересматривать любимые фильмы будет продолжать приносить радость и при этом не оказывать негативного влияния на психику.