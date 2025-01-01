Молния ударила в Капитолий США в канун Нового года

WP: молния ударила в Капитолий и другие знаковые места в США в канун Нового года

В канун Нового года в США разбушевалась непогода. Американцы наблюдали ветер, дождь, гром и молнию. Последняя ударила в знаковые сооружения страны. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

«На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, как молния ударила в два самых символичных места в Вашингтоне и во всей стране», — говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о Монументе Вашингтона и Капитолии США.

Также в сеть попал момент удара молнии по Эмпайр-стейт-билдинг.

Ранее молния ударила в самолет британской авиакомпании Loganair с пассажирами на борту и повредила лобовое стекло.

В сентябре прошлого года молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у Колизея в Риме. В результате от нее откололось несколько фрагментов.