Главком ВСУ Сырский заявил, что посетил курское направление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил курское направление. Об этом в среду, 1 января, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Во время работы на курском направлении наградил наших храбрых воинов», — написал он. Главком поблагодарил украинских военных «за отвагу, героизм и военный подвиг» и заявил о готовности продолжать борьбу. Заслугой ВСУ Сырский назвал пребывание Вооруженных сил России на своей территории.

Ранее попавший в плен под Курском боец ВСУ заявил, что сдался из-за голода. По его словам, до него и сослуживцев не довели, куда именно их отправляют, и попадание в Курскую область стало для него неожиданностью.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджа, украинские военные прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома.