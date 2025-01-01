Умер бывший президент Эстонии

Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Канцелярия президента Республики с глубокой скорбью сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент республики в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет», — говорится в сообщении.

30 декабря стало известно о смерти 39-го президента США Джимми Картера. Он скончался на 101-м году жизни. Сын бывшего американского президента Джеймс Картер III подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы Картер боролся с агрессивной формой рака кожи.