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05:40, 1 января 2025Мир

Умер бывший президент Эстонии

Бывший президент Эстонии Рюйтель умер в возрасте 96 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Арнольд Рюйтель

Арнольд Рюйтель. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Канцелярия президента Республики с глубокой скорбью сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент республики в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет», — говорится в сообщении.

30 декабря стало известно о смерти 39-го президента США Джимми Картера. Он скончался на 101-м году жизни. Сын бывшего американского президента Джеймс Картер III подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы Картер боролся с агрессивной формой рака кожи.

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