В Испании рассказали о 144 военных курсах для обучения военнослужащих ВСУ

El Pais: в Испании действуют 144 военных курса для обучения военнослужащих ВСУ

В Испании действуют 144 военных курса для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказало испанское издание El Pais.

Бойцы осваивают обслуживание комплексов Patriot и саперное дело. Вссего в рамках Миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM) обучение прошли около 6400 украинских военных. В Сарагосе действует военный госпиталь, где после ранений восстанавливаются десятки человек.

Всего в 24 европейских странах, включившихся в программу после февраля 2022 года, готовят около 75000 военнослужащих. Программу продлили до 2026 года, ее бюджет составляет около 750 миллионов евро.

Ранее верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку ВСУ в преддверии возможных переговоров.