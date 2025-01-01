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02:25, 1 января 2025Бывший СССР

В Молдавии заявили о снижении энергопотребления

Минэнерго Молдавии: в стране наблюдается снижение энергопотребления
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Молдавии после введения ЧП по энергетике наблюдается снижение энергопотребления. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

В частности, в период с 27 по 29 декабря на территории Молдавии общее потребление электроэнергии составило более 43 миллионов кВт/ч.

«За этот период наблюдалось прогрессивное снижение энергопотребления, что связано как с традиционным уменьшением экономической активности в конце года, так и с оптимизацией потребления в отдельных секторах», — сообщили в министерстве.

Ранее ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Ограничение поставок до нуля кубометров в сутки холдинг вводит с восьми часов утра 1 января.

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