В Молдавии заявили о снижении энергопотребления

Минэнерго Молдавии: в стране наблюдается снижение энергопотребления

В Молдавии после введения ЧП по энергетике наблюдается снижение энергопотребления. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

В частности, в период с 27 по 29 декабря на территории Молдавии общее потребление электроэнергии составило более 43 миллионов кВт/ч.

«За этот период наблюдалось прогрессивное снижение энергопотребления, что связано как с традиционным уменьшением экономической активности в конце года, так и с оптимизацией потребления в отдельных секторах», — сообщили в министерстве.

Ранее ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Ограничение поставок до нуля кубометров в сутки холдинг вводит с восьми часов утра 1 января.