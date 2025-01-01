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13:21, 1 января 2025Россия

В России перешли на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям. Это следует из поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан», принятых в 2023 году.

Оказание медицинской помощи в стране на основе разработанных профессиональным сообществом клинических рекомендаций было инициировано в 2018 году. Тогда в закон, регулирующий эту сферу, была внесена соответствующая статья. Поправки 2023 года предполагали, что медицинские организации должны приступить к оказанию помощи в соответствии с клиническими рекомендациями не позднее 1 января 2025 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей. По ее словам, в то время как Минздрав России утверждает, что проблем с переходом на новые клинические требования нет, врачи выражают недовольство.

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