В России перешли на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям. Это следует из поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан», принятых в 2023 году.

Оказание медицинской помощи в стране на основе разработанных профессиональным сообществом клинических рекомендаций было инициировано в 2018 году. Тогда в закон, регулирующий эту сферу, была внесена соответствующая статья. Поправки 2023 года предполагали, что медицинские организации должны приступить к оказанию помощи в соответствии с клиническими рекомендациями не позднее 1 января 2025 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей. По ее словам, в то время как Минздрав России утверждает, что проблем с переходом на новые клинические требования нет, врачи выражают недовольство.