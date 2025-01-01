В США назвали удар молнии по Капитолию предзнаменованием

Сенатор Ли назвал удар молнии по Капитолию предзнаменованием

Американский сенатор Майк Ли прокомментировал удар молнии по Капитолию на своей странице в соцсети X.

«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?» — говорится в публикации с прикрепленным роликом, где виден удар молнии по куполу здания.

В канун Нового года в США разбушевалась непогода. Американцы наблюдали ветер, дождь, гром и молнию. Последняя ударила в знаковые сооружения страны. Речь идет о Монументе Вашингтона и Капитолии США. Также в сеть попал момент удара молнии по Эмпайр-стейт-билдинг.