В центре Петербурга провели рейд против мигрантов

«Фонтанка»: полиция и ОМОН провели рейд против мигрантов в центре Петербурга

В новогоднюю ночь в центре Санкт-Петербурга сотрудники полиции и ОМОН провели рейд против мигрантов. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

«Полиция и ОМОН проверяют у иностранцев документы. Те, у кого не все в порядке с регистрацией, встретят праздник в отделах», — сообщил корреспондент издания.

Отмечается, что также стражи порядка проверяют документы у автомобилистов. Кроме того, полицейские проверяют наличие у водителей запрещенных веществ и оружия.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов анонсировал рейд по борделям, чтобы закрыть несколько борделей на Новый год. «Пойду, по борделям пройдусь. На округе пройдусь, может где-то открылись — надо закрыть», — заявил парламентарий.