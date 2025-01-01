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00:02, 2 января 2025Из жизни

Во Франции умерла «женщина-кошка»

AFP: «женщина-кошка» Вильденштейн умерла во Франции в возрасте 84 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джоселин Вильденштейн

Джоселин Вильденштейн. Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-Media

Скончалась светская львица Джоселин Вильденштейн из Швейцарии, известная как «женщина-кошка» из-за множества перенесенных ею пластических операций и характерной формы глаз. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Модный дизайнер Ллойд Кляйн, с которым Вильденштейн состояла в отношениях, сообщил, что она скончалась 31-го декабря 2024 года в номере в Париже. Ей было 84 года.

«Согласно первым заключениям врачей, прибывших на место трагедии, у нее случилась сердечная недостаточность, и она умерла во сне», — отметил он в беседе с AFP.

По данным Daily Mail, Вильденштейн умерла из-за легочной эмболии.

Ранее Вильденштейн заявила, что никогда не делала пластические операции. Кроме того, она призналась в ненависти к ботокус. «У всех разная реакция на него. Я делала ботокс всего дважды. Не знаю, аллергия ли у меня, но когда я его делала, мне было нехорошо», — уточнила светская львица.

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