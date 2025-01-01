ВСУ предупредили о работе элитного российского подразделения БПЛА «Судный день»

Военный ВСУ Алекс: под Покровском работает элитное подразделение БПЛА ВС РФ

Под Красноармейском (украинское название Покровск) работает элитное российское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Судный день». Об этом предупредил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

FPV-дроны могут работать на дистанции более 20 километров и атаковать логистические маршруты украинских войск, отметил военнослужащий.

Ранее офицер ВСУ рассказал, что Вооруженные силы России расширяют выступ на юге от Красноармейска. «Тенденция и обстановка неутешительные», — подчеркнул Алекс.