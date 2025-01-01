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04:13, 1 января 2025Бывший СССР

ВСУ предупредили о работе элитного российского подразделения БПЛА «Судный день»

Военный ВСУ Алекс: под Покровском работает элитное подразделение БПЛА ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Под Красноармейском (украинское название Покровск) работает элитное российское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Судный день». Об этом предупредил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

FPV-дроны могут работать на дистанции более 20 километров и атаковать логистические маршруты украинских войск, отметил военнослужащий.

Ранее офицер ВСУ рассказал, что Вооруженные силы России расширяют выступ на юге от Красноармейска. «Тенденция и обстановка неутешительные», — подчеркнул Алекс.

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