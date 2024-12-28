В ВСУ рассказали о расширении выступа ВС России под Красноармейском

Офицер ВСУ Алекс: ВС России расширяют выступ на юге от Красноармейска в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России расширяют выступ на юге от подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Тенденция и обстановка неутешительные», — подчеркнул офицер.

Алекс рассказал о расширении во все стороны выступа ВС России под Красноармейском. В частности, он отметил продвижение российских военных на запад в районе Нововасильевки и на юг в районе Украинки в ДНР.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной предрек битву за Днепропетровскую область. По его словам, украинские военные уходят на последнюю линию обороны перед границами ДНР и Днепропетровской области.